Похудевшая Алла Пугачева, которая на глазах у публики перенесла странный приступ, заставила обеспокоенных поклонников говорить о себе. Народ печется о своем кумире и задается вопросом: все ли в порядке со здоровьем звезды?

Похудевшая Алла Пугачева, которая на глазах у публики перенесла , заставила обеспокоенных поклонников говорить о себе. Народ печется о своем кумире и задается вопросом: "все ли в порядке со здоровьем звезды"?"У Пугачевой очень долгая жизнь.Она родилась под знаком бесконечности. Скорого ее ухода я не вижу. Ей выпадаютболезни, лечение и даже несколько операций. Но никто от этого не застрахован", – успокаивает читателей "Дни.ру" .По ее словам, о своих недугах Пугачева прекраснознает и предпринимает все меры. Но год для нее, в плане здоровья, действительнотяжелый. "Вижу, что в ближайшее время она будет вести переговоры о поездке налечение в другую страну, но сначала певица пройдет полное обследование в России.Сейчас карты в раскладе очень неспокойные и говорят о том, что нужно проявитьвнимательность и прислушаться к собственному внутреннему голосу, который ееникогда не подводит. У Пугачевой очень сильная интуиция: певица буквально всостоянии поставить себе диагноз сама, – сказала гадалка. – В ближайшее время Алле Борисовнепредложат сделать операцию. Надо соглашаться, угрозы я не вижу, все пройдетблагополучно. Все свои проблемы по здоровью она успешно решит".Ясновидящую обеспокоил лишь один факт: Примадонна частосоглашается на рискованные вмешательства ради красоты. "И тут я хочу еепредостеречь. С эстетической медициной лучше повременить", – сказала она.