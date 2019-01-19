Похудевшая Алла Пугачева, которая на глазах у публики перенесла странный приступ, заставила обеспокоенных поклонников говорить о себе. Народ печется о своем кумире и задается вопросом: все ли в порядке со здоровьем звезды?
Похудевшая Алла Пугачева, которая на глазах у публики перенесла , заставила обеспокоенных поклонников говорить о себе. Народ печется о своем кумире и задается вопросом: "все ли в порядке со здоровьем звезды"?
"У Пугачевой очень долгая жизнь.
Она родилась под знаком бесконечности. Скорого ее ухода я не вижу. Ей выпадают
болезни, лечение и даже несколько операций. Но никто от этого не застрахован", – успокаивает читателей "Дни.ру" .
По ее словам, о своих недугах Пугачева прекрасно
знает и предпринимает все меры. Но год для нее, в плане здоровья, действительно
тяжелый. "Вижу, что в ближайшее время она будет вести переговоры о поездке на
лечение в другую страну, но сначала певица пройдет полное обследование в России.
Сейчас карты в раскладе очень неспокойные и говорят о том, что нужно проявить
внимательность и прислушаться к собственному внутреннему голосу, который ее
никогда не подводит. У Пугачевой очень сильная интуиция: певица буквально в
состоянии поставить себе диагноз сама, – сказала гадалка. – В ближайшее время Алле Борисовне
предложат сделать операцию. Надо соглашаться, угрозы я не вижу, все пройдет
благополучно. Все свои проблемы по здоровью она успешно решит".
Ясновидящую обеспокоил лишь один факт: Примадонна часто
соглашается на рискованные вмешательства ради красоты. "И тут я хочу ее
предостеречь. С эстетической медициной лучше повременить", – сказала она.