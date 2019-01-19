Русь сейчас переживает период нового объединения, который начался с Крыма в 2014 году, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Русь сейчас переживает период нового объединения, который начался с Крыма в 2014 году, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В пятницу в Симферополе прошел митинг, посвященный 365-й годовщине Переяславской рады. По словам Пушилина, вопрос объединения сегодня не менее актуален, чем 365 лет назад."Считаю, что именно с Крыма в 2014 году началось новое объединение Руси", — приводит слова главы ДНР РИА Новости.В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Козенко сказал, что считает Донбасс, Крым и Россию единым целым.