В ночь на субботу, 19 января, на Москву вновь обрушилась метель, осложнившая работу воздушных гаваней столицы. В результате удара стихии задержаны около 40 авиарейсов.

В ночь на субботу, 19 января, на Москву вновь обрушилась метель, осложнившая работу воздушных гаваней столицы. В результате удара стихии задержаны около 40 авиарейсов.По данным авиадиспетчерских служб московской воздушной зоны, несмотря на непогоду, столичные аэропорты работают в штатном режиме. Задержки рейсов вызваны необходимостью проведения работ по расчистке аэродромов и обработки воздушных судов, сообщает "Интерфакс".