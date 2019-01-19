Нападающий Локомотива и сборной России Федор Смолов попал в сферу интересов мадридского Реала. Помимо россиянина победители Лиги чемпионов рассматривают кандидатуры еще четверых форвардов.

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов попал в сферу интересов мадридского "Реала". Помимо россиянина победители Лиги чемпионов рассматривают кандидатуры еще четверых форвардов.Согласно информации испанской газеты As, "Реал" планирует усилить атаку во время зимнего трансферного окна. В качестве потенциальных новичков называют француза Оливье Жиру ("Челси"), колумбийца Радамеля Фалькао ("Монако"), голландца Баса Доста ("Спортинг",) и аргентинца Эмилиано Салу ("Нант").Два года назад "Реал" интересовался Смоловым, когда тот выступал ща "Краснодар". Но до переговоров дело не дошло.