Государево око предложил создать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, система российских спутников дистанционного зондирования Земли позволит отслеживать динамику изменения всех земных процессов.

"Государево око" предложил создать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, система российских спутников дистанционного зондирования Земли позволит отслеживать динамику изменения всех земных процессов.Это новый проект, который Дмитрий Рогозин посчитал перспективным. Системы "государева ока" могут использовать работники сельского хозяйства, сотрудники МЧС, сообщает ТАСС.Дмитрий Рогозин подчеркнул, что после успешного запуска спутников "Канопус" с космодрома Восточный в декабре 2018 года Россия заметно усилила свою космическую группировку наблюдения за Землей. При этом, отметил глава Роскосмоса, спутники даже при сильной задымленности могут выводить пожарную авиацию на площадь в 25 квадратных метров для сброса воды на горящие очаги.Рогозин пообещал провести презентацию предлагаемого проекта для специалистов сельского хозяйства. Система "Государева ока" – это возможность мониторинга пахотных земель и помощь при использовании на полях беспилотной техники.Кроме того, Рогозин предложил государственным органам отслеживать из космоса изменения инфраструктурных объектов. Кроме того, подчеркнул Рогозин, из космоса видны все постройки. По его словам, "Государево око" — огромная польза для органов власти.