Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в австрийском Инсбруке. Данный турнир является одним из отборочных этапов на Кубок мира. Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 49,07 секунды.

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в австрийском Инсбруке. Данный турнир является одним из отборочных этапов на Кубок мира. Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 49,07 секунды.Первый результат продемонстрировала австрийская скелетонистка Жанин Флок, которая оказалась на 0,43 секунды быстрее российской спортсменки. Замкнула тройку лучших немка Жаклин Леллинг. Ее отставание от австрийки составило 0,45 секунды.Напомним, что накануне в мужской сетке бронзовым медалистом чемпионата Европы еще один представитель России Александр Третьяков.