На 95 году жизни скончался самый богатый человек Филиппин, розничный магнат, почетный председатель компании SM Investment Corporation Генри Си.

На 95 году жизни скончался самый богатый человек Филиппин, розничный магнат, почетный председатель компании SM Investment Corporation Генри Си.В 2018 году Генри Си с доходами 18,3 миллиарда долларов возглавил список богатейших людей Филиппин по версии Forbes, сообщает ТАСС.