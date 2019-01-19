Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник. Прославленная балерина окунулась в ледяную купель.

Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник.Прославленная балерина окунулась в ледяную купель.В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткиевидеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов.Слева от красотки виднеется деревянная купель.Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет неизменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся наповерхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась."И совсем не мерзну.😊💨 Всех сКрещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуйлюбимого. ❤ Он сам очень замерз, снимая этовидео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– подписала публикацию Волочкова.В комментариях фанаты отметили, что балерина соблюла не всетрадиции: не перекрестилась как положено, окунулась не полностью, к тому же полуголая. Также неизвестно, была ли освещена водав домашней купели звезды."Грехи смывает не прорубь, а исповедь!", "С головой окунатьсянужно, если что", "А зачем она льдины бросала 🤔", "И чтотолку от такого купания,если уж чтите традиции,то чтите в полной мере", "Моя тызолотая, бочка то тебе маловата уже 😁", "Настя,ты Молодец!С крещеием тебя тоже!", "Картина " купаниеконя"😁", "Настя, вы молодец и дайбог вам и вашей семье здоровья!" – писали интернет-обыватели.