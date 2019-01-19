Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник.
Прославленная балерина окунулась в ледяную купель.
Анастасия Волочкова отметила Крещенский Сочельник.
Прославленная балерина окунулась в ледяную купель.
В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие
видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов.
Слева от красотки виднеется деревянная купель.
Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не
изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.
После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на
поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.
"И совсем не мерзну.😊💨 Всех с
Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй
любимого. ❤ Он сам очень замерз, снимая это
видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– подписала публикацию Волочкова.
В комментариях фанаты отметили, что балерина соблюла не все
традиции: не перекрестилась как положено, окунулась не полностью, к тому же полуголая. Также неизвестно, была ли освещена вода
в домашней купели звезды.
"Грехи смывает не прорубь, а исповедь!", "С головой окунаться
нужно, если что", "А зачем она льдины бросала 🤔", "И что
толку от такого купания,если уж чтите традиции,то чтите в полной мере", "Моя ты
золотая, бочка то тебе маловата уже 😁", "Настя,ты Молодец!С крещеием тебя тоже!", "Картина " купание
коня"😁", "Настя, вы молодец и дай
бог вам и вашей семье здоровья!" – писали интернет-обыватели.