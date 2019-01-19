Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел сельскохозяйственный комбайн, который произведен на заводе Клаас, и сравнил его космическим кораблем. По его словам, антироссийские санкции способствовали росту рынка сельскохозяйственной техники.

Антироссийские санкции способствовали росту рынка сельскохозяйственной техники в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения завода сельскохозяйственной техники "Клаас".Завод, который был основан в 2003 году, производит зерноуборочные комбайны, зерновые жатки и тракторы, уточняет РИА Новости. Глава правительства отметил, что впечатлен тем, как развилось производство за последние годы. В ответ представители завода признались, что сами не ожидали таких темпов роста. В 2015 году они запустили вторую линию производства."Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", — сказал Медведев.Затем глава правительства поднялся в кабину комбайна. Он сравнил ее с космическим кораблем: "Обзор великолепный. Кондиционирование хорошее, комбайнер не страдает, потом не обливается". Также комбайн оснащен компьютером и системой навигации.Медведев осмотрел выставку сельскохозяйственной техники разных производителей, представленных на рынке. Он подчеркнул необходимость здоровой конкуренции и отметил, что на выставке представлены и машины из Белоруссии.