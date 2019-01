23 января в Московском международном Доме музыки выступит вокальная группа The King’s Singers – дважды лауреат премии Grammy. Концерт состоится в рамках IX Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.

23 января, в среду, в Московском международном Доме музыки выступит вокальная группа The King’s Singers – дважды лауреат премии Grammy. Концерт состоится в рамках IX Московского Рождественского фестиваля духовной музыки и станет одним из центральных событий юбилейного тура, приуроченного к 50-летию коллектива.The King’s Singers – одна из самых известных вокальных групп Великобритании. По словам артистов, их девиз "петь все, что можно спеть и даже то, что, на первый взгляд, спеть невозможно!" Имя для группы было выбрано участниками первого состава, которые обучались в Королевском колледже (King’s College) Кембриджа в конце 60-х годов прошлого века. По традиции в составе ансамбля шесть певцов. За 50 лет существования коллектива состав King’s Singers неоднократно обновлялся, всего через группу прошло более двадцати исполнителей.Ансамбль записал около 40 дисков, многие из которых были удостоены престижных наград. В их числе две премии Grammy – в 2009 году за диск Simple Gifts в номинации "Лучший альбом в стиле Classical Crossover" и в 2012 году за "Лучшее хоровое исполнение" (Best Choral Performance, альбом Light and Gold).Музыканты гастролируют по всему миру, выступают как с профессиональными коллективами и церковными хорами, так и с любительскими ансамблями. В репертуаре The King’s Singers более 2000 сочинений в разных жанрах и стилях – от старинной церковной музыки и классики бельканто до хитов The Beatles в оригинальных аранжировках. Кроме этого, участники коллектива дали новую — вокальную — интерпретацию более чем двумстам инструментальным пьесам, и издали большое количество собственных партитур.Концерт The King’s Singers — 19:00, 23 января, Светлановский зал ММДМ.