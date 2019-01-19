В Сети распекают Аллу Пугачеву. Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.

В Сети распекают Аллу Пугачеву.Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.К такому выводу интернет-обывателипришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. Вкадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы."Какой кошмар, – закричала артисткасразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – посебе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, онини к месту и вообще непонятно что!"Эмоциональное высказывание АллыБорисовны спровоцировало агрессивную критику со стороны пользователей Сети. Многие отмечали, что Алла Борисовна хвалит только тех, кто входит в круг близких ей людей."Интересно, а свою бездарную, безголосую и АНТИхараизматичнуюдоченьку критиковала? Не похоже! Иначе не трясла бы своими маслами на сцене этаКРИСТИНА! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была всю жизнь некультурной, нетактичнойженщиной, такой и осталась. Это за деньги не купишь", "Все "критические" замечания АБ сводятсяк тому, что кроме членов ее семейки да закадычных друзей никому места на эстраде нет", "уж кто кто? а она имеет право что касаетсяработы она всегда очень категорична ..спуску не давала ни себе нимузыканта..она сродни Рязанову,который мог бросить мигафоном.." – рассуждали интернет-обыватели.Отметим, что многие представители отечественного шоу-бизнеса догробовой доски будут благодарить Примадонну за советы, которые, порой, звучаточень резко. К примеру, певицы Алсу и Жасмин стали звездами с легкой руки АллыБорисовны. "Она меня учила, как работать правильно на стадионе, потому чтоконцерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что стадион былбитком", – рассказала однажды Алсу.