В Сети распекают Аллу Пугачеву.
Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.
В Сети распекают Аллу Пугачеву.
Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям.
К такому выводу интернет-обыватели
пришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. В
кадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы.
"Какой кошмар, – закричала артистка
сразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – по
себе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, они
ни к месту и вообще непонятно что!"
Эмоциональное высказывание Аллы
Борисовны спровоцировало агрессивную критику со стороны пользователей Сети. Многие отмечали, что Алла Борисовна хвалит только тех, кто входит в круг близких ей людей.
"Интересно, а свою бездарную, безголосую и АНТИхараизматичную
доченьку критиковала? Не похоже! Иначе не трясла бы своими маслами на сцене эта
КРИСТИНА! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была всю жизнь некультурной, нетактичной
женщиной, такой и осталась. Это за деньги не купишь", "Все "критические" замечания АБ сводятся
к тому, что кроме членов ее семейки да закадычных друзей никому места на эстраде нет", "уж кто кто? а она имеет право что касается
работы она всегда очень категорична ..спуску не давала ни себе ни
музыканта..она сродни Рязанову,который мог бросить мигафоном.." – рассуждали интернет-обыватели.
Отметим, что многие представители отечественного шоу-бизнеса до
гробовой доски будут благодарить Примадонну за советы, которые, порой, звучат
очень резко. К примеру, певицы Алсу и Жасмин стали звездами с легкой руки Аллы
Борисовны. "Она меня учила, как работать правильно на стадионе, потому что
концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что стадион был
битком", – рассказала однажды Алсу.