На Вацлавской площади в центре Праги спасен 45-летний мужчина. Он пытался совершить акт самосожжения, но прохожие сбили с него огонь. О мотивах поступка спасенного ничего не известно. Его госпитализировали с 30 процентами ожога тела.

На Вацлавской площади в центре Праги спасен 45-летний мужчина. Он пытался совершить акт самосожжения, но прохожие сбили с него огонь. О мотивах поступка спасенного ничего не известно. Его госпитализировали с 30 процентами ожога тела.В последний раз подобный случай перед памятником Святому Вацлаву произошел в 2003 году, напоминает ТАСС. Тогда погиб 19-летний студент одного из учебных заведений расположенного на востоке Чехии города Гумполец.Первый акт самосожжения на Вацлавской площади в середине января 1969 года студент Карлова университета Ян Палах. Так он протестовал против ввода войск Варшавского Договора в Чехословакию 21 августа 1968 года. Сейчас его именем названы улицы во многих чешских городах.