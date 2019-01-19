Прокуратура Краснодарского края направит в Генеральную прокуратуру РФ административный материал по ДТП с военным судьей из Краснодара.

Прокуратура Краснодарского края направит в Генеральную прокуратуру РФ административный материал по ДТП с военным судьей из Краснодара.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель надзорного ведомства.Речь идет о судье Краснодарского гарнизонного военного суда Арсене Крикорове, который по версии правоохранительных органов 21 декабря в Краснодаре в нетрезвом виде на своей автомашине Kia сбил на пешеходном переходе 18-летнюю участницу сборной края по тхэквондо Викторию Звереву.После этого водитель пытался уехать, но путь ему преградили другие участники дорожного движения. В ожидании инспекторов ДПС виновник аварии несколько раз заявлял, что усилия доброжелателей тщетны, поскольку он все равно уйдет от ответственности.Об этом стало известно после того, как на YouTube появился видеоролик с места события.У спортсменки диагностировали вывих колена и разрыв связок на ноге, ей предстоит операция. Крикоров уже компенсировал ущерб, а руководитель регионального центра спортивной подготовки по тхэквондо Анатолий Таванчев договорился с хирургом, который проведет девушке операцию.16 января Крикоров подал в отставку.18 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил аппарату Главного военного следственного управления ведомства провести тщательную и всестороннюю проверку данных об аварии, поставив ее результаты на контроль.Как сообщил старший тренер Центра спортивной подготовки Краснодарского края по тхэквондо Олег Алиев, Зверева после ДТП будет месяц ходить на костылях.