В украинском городе Сумы во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви неизвестные взорвали у входа в храм пиротехническое устройство.

В украинском городе Сумы во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви неизвестные взорвали у входа в храм пиротехническое устройство.Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что взорвавшийся предмет был пиротехническим средством для игры в страйкбол, снаряженным зернами кукурузы. Здание собора не получило повреждений, пострадавших нет, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.Как сообщалось, на Украине серьезно обострено противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанными церквями, нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация значительно осложнилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата