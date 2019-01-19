Тело штурмана из экипажей столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе.

Тело штурмана из экипажей столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.Отмечается, что тело летчика обнаружило и подняло на свой борт рыболовно-промысловное судно "Электрон". Поиски еще двоих пилотов продолжаются.Ранее сообщалось, что из воды вытащили военного летчика, которого на самолете Ан-26 доставили в госпиталь в Хабаровск.Трагедия произошла 18 января, когда над Японским морем, в 35 километрах от берега во время учебно-тренировочного полета столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. Оба экипажа катапультировались.Возбуждено дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.Двухместный Су-34 является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия ПВО противника.