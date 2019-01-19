Девятиэтажку в ростовских Шахтах восстановят после взрыва бытового газа. Погибшую при обрушении здания семью Пашутиных похоронили на Новом городском кладбище. На отпевание в собор и проститься с Ольгой, Владимиром и Татьяной Пашутиными на кладбище пришли более сотни человек.

Девятиэтажку в ростовских Шахтах восстановят после взрыва бытового газа. Погибшую при обрушении здания семью Пашутиных похоронили на Новом городском кладбище. На отпевание в собор и проститься пришли с Ольгой, Владимиром и Татьяной Пашутиными более сотни человек.на кладбищеУ погибших супругов Пашутиных осталась жива младшая дочь Ирина, сообщает РИА Новости. Она была за границей в день взрыва газа. Похороны семьи Пашутиных прошли за счет администрации города Шахты.Из больницы врачи 18 января выписали пострадавшую при взрыве газа в многоквартирном доме девочку на амбулаторное лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Но отец девочки, также пострадавший при взрыве, остается травматологическом отделении горбольницы. В стационаре он проведет еще не менее 10 дней.Взрыв в шахтинской многоэтажке произошел 14 января. В доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов спасатели достали тела пятерых погибших. Пострадали два человека – мужчина и его дочка. Еще семеро жильцов дома были спасены.