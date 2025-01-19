Авария произошла вечером 18 января на 114 км дороги М-7 «Волга» (Петушинский район). По предварительной информации, 47-летний водитель «ЗАЗ» потерял контроль над машиной и влетел в металлическое

Авария произошла вечером 18 января на 114 км дороги М-7 «Волга» (Петушинский район). По предварительной информации, 47-летний водитель «ЗАЗ» потерял контроль над машиной и влетел в металлическое барьерное ограждение. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. ДТП ликвидировали спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Авто было сильно смято, нужно было достать