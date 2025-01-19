34-летний водитель «Лады», нарушив требование дорожного знака, врезался в автобус марки «Мерседес».

ДТП произошло 18 января около 9.30 на 8-м км автодороги «Александров – Большое Каринское – Струнино» в Александровском районе, сообщает УМВ по Владимирской области.По предварительной информации, 34-летний водитель «Лады», нарушив требование дорожного знака, врезался в автобус марки «Мерседес».К счастью, обошлось без пострадавших, на момент происшествия пссажиров в автобусе не было.По данному факту проводится проверка.