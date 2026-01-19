В Гусь‑Хрустальном районе дошло до суда дело о серьезном ДТП, виновник которого сел за руль пьяным. 29‑летний житель Владимира обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.В июле 2025 года обвиняемый ехал на автомобиле «Лада» по дороге в деревне Уляхино. В какой‑то момент он выехал на встречную полосу, машину занесло, и она врезалась в дерево.Главный пострадавший — 34‑летний пассажир легковушки. В результате аварии он получил тяжкие травмы, серьезно пострадало его здоровье. Следствие установило: в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На допросах мужчина признал вину.Следователи МО МВД России «Гусь‑Хрустальный» . Обвинительное заключение утвердили, а дело передали в суд.