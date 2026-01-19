Безопасность владимирцев обеспечивали более 540 сил и средств от РСЧС.

В ночь на 19-е января во Владимирской области состоялись традиционные Крещенские купания. Для этого в регионе оборудовали 33 купели. В областной столице совершить обряд омовения можно было в Верхнем семязинском пруду или на озере Глубоком в районе Загородного парка.Безопасность владимирцев обеспечивали более 540 сил и средств от РСЧС.В местах Крещенских купаний сотрудники МЧС и органы местного самоуправления развернули палатки для обогрева и полевые кухни.По предварительным подсчетам купели посетили почти 8 тысяч человек, искупались - более 4 тысяч.