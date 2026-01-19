В Гусь‑Хрустальном скоро начнется судебный процесс по делу об убийстве: межрайонная прокуратура направила в городской суд материалы в отношении 50‑летней местной жительницы. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).Трагедия разыгралась в конце мая 2025 года. Обвиняемая пришла к подруге, но не застала ее дома. Тогда женщина решила подождать приятельницу у знакомого, жившего неподалеку. В квартире хозяин и гостья вместе выпивали. Позже мужчина попытался проявить к женщине знаки внимания — это вызвало у нее резкую реакцию.Женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Лезвие попало в сердце — потерпевший скончался на месте в считанные минуты, в прокуратуре.Тело погибшего обнаружила его мать: она зашла проведать сына, потому как тот перестал отвечать на звонки.На следствии женщина не признала вину. Она заявила, что лишь хотела оттолкнуть мужчину, но забыла, что в руке у нее был нож.