На улице Поповка в селе Воютино асфальт имеет множество выбоин и просадок

В селе Воютино Меленковского муниципального округа местная дорога превратилась в зону риска для водителей и пешеходов. Прокуратура совместно с ГИБДД выявила грубые нарушения и уже добивается их устранения.В ходе совместной проверки прокуратуры Меленковского района и сотрудников Госавтоинспекции ОМВД «Меленковский» выяснилось, что на улице Поповка в селе Воютино асфальт имеет множество выбоин и просадок, а на участке полностью отсутствует освещение.Такие дефекты не просто мешают движению — они серьезно повышают риск ДТП и угрожают безопасности всех участников дорожного движения.Главе администрации Меленковского муниципального округа внесено представление с требованием устранить нарушения.