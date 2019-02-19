Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборной гонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает, вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, что юморист давно женат.

Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборнойгонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает,вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, чтоюморист давно женат.Известный шоумен представил новую женщину в своем окружении. Ей стала хорошая знакомая Зеленского Елена Винтоняк. Об этом сказано в сообщении группы "Команда Зеленского в Иваново-Франковске" в Facebook. Винтоняк будет представлять программу юмориста на Западной Украине.О новой члене команды юмориста известно совсем мало. Винтоняк– новое политическое лицо не только в команде Зеленского, но и в целомна политической арене Украины. Известно, что она получила высшееобразование по юридической специальности в Прикарпатском университетеимени Стефаныка в Иваново-Франковске.Сети неоднозначно отреагировали на новую блондинку в команде юмориста."Володя, а жена?!" – с иронией прокомментировал заявление Зеленскогопользователь Twitter Константин Симонов.Шоуменнедавно вырвался в лидеры президентской гонки. Свежие социологическиеисследования показывают большой отрыв Зеленского от других кандидатов.Так, по данным агентства Greenberg Quinlan Rosner Research, актера готовы поддержать 28% тех, кто придет к избирательным урнам.Главнаяпроблема рвущегося к власти комика – недостаточная поддержка средистаршего поколения, полагают эксперты. В отличие от молодежи, пенсионерыохотно ходят на выборы, отмечает политолог Михаил Павлив. Другая проблема – недостаточное количество сторонников в провинции.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственныйпост претендуют 30 человек. С большим отрывом отидут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующийпрезидент Петр Порошенко.