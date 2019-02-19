Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборной
гонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает,
вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, что
юморист давно женат.
Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборной
гонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает,
вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, что
юморист давно женат.
Известный шоумен представил новую женщину в своем окружении. Ей стала хорошая знакомая Зеленского Елена Винтоняк. Об этом сказано в сообщении группы "Команда Зеленского в Иваново-Франковске" в Facebook. Винтоняк будет представлять программу юмориста на Западной Украине.
О новой члене команды юмориста известно совсем мало. Винтоняк
– новое политическое лицо не только в команде Зеленского, но и в целом
на политической арене Украины. Известно, что она получила высшее
образование по юридической специальности в Прикарпатском университете
имени Стефаныка в Иваново-Франковске.
В
Сети неоднозначно отреагировали на новую блондинку в команде юмориста.
"Володя, а жена?!" – с иронией прокомментировал заявление Зеленского
пользователь Twitter Константин Симонов.
Шоумен
недавно вырвался в лидеры президентской гонки. Свежие социологические
исследования показывают большой отрыв Зеленского от других кандидатов.
Так, по данным агентства Greenberg Quinlan Rosner Research, актера готовы поддержать 28% тех, кто придет к избирательным урнам.
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проблема рвущегося к власти комика – недостаточная поддержка среди
старшего поколения, полагают эксперты. В отличие от молодежи, пенсионеры
охотно ходят на выборы, отмечает политолог Михаил Павлив. Другая проблема – недостаточное количество сторонников в провинции.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный
пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от
идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий
президент Петр Порошенко.