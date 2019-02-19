В Белом доме продолжаются кадровые перестановки

В Белом доме продолжаются кадровые перестановкиАдминистрацию Владимирской области покидают сразу два высокопоставленных чиновника – стало известно об отставке директора департамента строительства Дмитрия Золина и председателя комитета по социальной политике Елены Сергеевы.В Белом доме рассказывают, что чиновники уже написали заявления об увольнении, которые находятся на рассмотрении у главы региона Владимира Сипягина.Кроме того, совсем недавно команду Сипягина покинули первый заместитель руководителя аппарата Марина Хватова и председатель комитета информатизации Андрей Клементьев.