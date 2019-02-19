В России не утихает шум вокруг знаменитого знатока Что? Где? Когда?. Пока скандал набирает новые обороты, Александр Друзь собирается улететь в США.

В России не утихает шум вокруг знаменитого знатока "Что? Где? Когда?". Пока скандал набирает новые обороты, Александр Друзь собирается улететь в США.Знаток планирует провести мастер-класс в Калифорнии и презентовать свою новую книгу для детей. Об этом в соцсети сообщила дочь Александра Друзя Инна.Материал дополняется