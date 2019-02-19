Флорида Пантерз на домашнем льду обыграла Монераль Канадиенс со счетом 6:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард пантер Евгений Дадонов отметился в этой встрече результативной передачей.

"Флорида Пантерз" на домашнем льду обыграла "Монераль Канадиенс" со счетом 6:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "пантер" Евгений Дадонов отметился в этой встрече результативной передачей.В составе победителей хет-трик оформил финский форвард Александр Барков. Также шайбы записали на свой счет Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано и Райли Шихэн.У "Монреаля" дважды отличился Макс Доми. Еще один гол забил Брендан Гэллагер.