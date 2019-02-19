Телеведущая сообщила своим поклонникам радостную новость: ей удалось наладить отношения с бывшим супругом – бизнесменом Максимом Аксеновым. Дана Борисова также добавила, что помирилась с дочерью Полиной после недавнего конфликта.

Телеведущая сообщила своим поклонникам радостную новость:ей удалось наладить отношения с бывшим супругом – бизнесменом Максимом Аксеновым. Дана Борисова также добавила, что помирилась с дочерью Полиной после недавнего конфликта.Звезда рассказала, что наконец она смогла обсудить сбывшим мужем все конфликты и проблемы. Как отмечает телеведущая, разговорпрошел в "позитивном ключе". "Вчера мы действительно воссоединились, поговорилиобо всех наших конфликтах и проблемах", – поделилась . Впервые задолгое время они "были в едином мнении".К бывшим супругам присоединилась и их общая дочь Полина. В последнее время девочка стала все чаще ссориться с матерью – телеведущая винит в этом переходный возраст. Во время очередного конфликта 11-летняя наследница сильно ударила мать в грудь. Звезде даже пришлось вызвать медиков. После случившегося она отправила дочь к отцу, чтобы она подумала над своим поведением и принесла извинения за свой поступок.Поклонники посоветовали обратиться к психологу, чтобы решить проблемы с ребенком. "Против работы с психологом была против сама Полинка и еепапа. Но вчера мы сели втроем за стол переговоров ирешили, что нужно работать в этом направлении. Дочка – это самое важное, чтоесть в моей жизни, поэтому нужно налаживать отношения", – отметила телеведущая в интервью изданию "Собеседник".Звезда добавила, что пока не нашла спутника жизни. Но она надеется, что когда-нибудь встретит достойного мужчину. Телеведущая рассказала, что стала внимательнее следить за своим внешним видом и даже обратилась к особой диете. "Я вижу, что нравлюсь мужчинам, они мне пишут, предлагают встретиться. Сегодня целых два свидания назначили. Но я, наверное, не пойду. Честно говоря, пока не рассматриваю эти кандидатуры серьезно", – заключила .