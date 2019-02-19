Двадцать второй тур немецкой бундеслиги завершился матчем в Нюрнберге, где аутсайдер чемпионата Германии Нюрнберг принимал лидера – дортмундскую Боруссию. Встреча завершилась вничью 0:0.

Двадцать второй тур немецкой бундеслиги завершился матчем в Нюрнберге, где аутсайдер чемпионата Германии "Нюрнберг" принимал лидера – дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась вничью 0:0.Перед началом матча болельщики хозяев поля забросали поле теннисными мячами. Это было сделано в знак протеста против проведения матчей в понедельник. Что касается самой игры, то она прошла с преимуществом гостей. Однако "Боруссия" не смогла им воспользоваться, и встреча завершилась вничью 0:0."Боруссия" набрала одно очко теперь опережает "Баварию" на три очка. А это означает, что борьба за чемпионство впереди. "Нюрнберг" с 13 очками занимает последнее, 18 место.