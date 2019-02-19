В Тульской области два человека погибли в результате столкновения грузовика с цистерной и легкового автомобиля.

В Тульской области два человека погибли в результате столкновения грузовика с цистерной и легкового автомобиля. О происшествии СМИ сообщили представители управления МЧС по региону.Как уточняется, ДТП произошло вечером 18 февраля в Заокском районе на 135 километре федеральной трассы М-2 "Крым". Mercedes в попутном направлении столкнулся с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом, наполненным битумом. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины, передает агентство "Интерфакс".В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.