Госдума
во вторник, 19 февраля, одобрила законопроект о паллиативной помощи во
втором, основном чтении. К обсуждению документа привлекались
специалисты, представители гражданского общества и эксперты, которые
помогли доработать нормативно-правовой акт и сделать его более
качественным. Их предложения удалось отстоять в диалоге с
правительством, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Госдума
во вторник, 19 февраля, одобрила законопроект о паллиативной помощи во
втором, основном чтении. К обсуждению документа привлекались
специалисты, представители гражданского общества и эксперты, которые
помогли доработать нормативно-правовой акт и сделать его более
качественным. Их предложения удалось отстоять в диалоге с
правительством, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Законопроект
вводит в российское законодательство понятие паллиативной помощи как
комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого
пациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но и
психологическая поддержка. В документе паллиативная помощь разделяется
на три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.
Затрагивает
законопроект и вопросы предоставления обезболивающих. Получать
лекарственные препараты при оказании паллиативной помощи можно будет как
в стационаре, так и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут
работники, прошедшие специальную подготовку.
"Паллиативная помощь – это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка", – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он
отметил, что в ходе дискуссий удалось найти решения по проблемным
вопросам, которые озвучивались на первом чтении законопроекта. Ко
второму механизм оказания паллиативной помощи оказался более четко
прописан, подчеркнул законодатель.
В
Думе выступили за принятие во втором чтении норм, которых ранее в
законопроекте не было. Так, одна из них гласит, что врачи обязуются
оказывать помощь находящемуся без сознания человеку, рядом с которым нет
законных представителей. Соответствующее решение будет приниматься
врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом.
"Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград", – подчеркнул Володин.
Другой
важной поправкой стала возможность предоставления за государственный
счет необходимых пациентам медицинских изделий. К примеру, нуждающиеся в
искусственной вентиляции легких смогут получать все нужное на дому, не
расставаясь с родными.
Специалисты по паллиативной помощи получат возможность взаимодействовать с
родственниками, социальными службами и общественными организациями, а
также представителями религиозных конфессий.
По
словам главы думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова,
парламентарии проработали все спорные моменты и достигли компромисса по
таким вопросам, как взаимодействие с социальными организациями, права
граждан на обезболивание, взаимодействие волонтеров, оказание
психологической и духовной помощи, возможность финансирования этой
помощи на дому.
"Мы оставляем за собой право парламентского контроля за исполнением закона", – сказал Морозов.
Вячеслав
Володин поблагодарил за плодотворную работу главу Минздрава Веронику
Скворцову, которая также активно участвовала в обсуждении законопроекта.
В свою очередь, руководитель ведомства выразила слова благодарности
депутатам. По ее словам, качество законопроекта ко второму чтению
значительно повысилось.
В
первом чтении Госдума приняла документ 16 января. Чтобы сделать
законопроект максимально качественным, нижняя палата организовала
большие парламентские слушания с участием представителей правительства,
регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативной
помощи и волонтеров. Всего в них участвовало около 700 человек.
По
итогам дискуссии профильные думские комитеты подготовили предложения по
внесению изменений в законопроект о паллиативной помощи.
Особое
внимание было уделено формированию подзаконной нормативной базы к
документу. Вячеслав Володин выразил желание, чтобы она была оформлена к
третьему чтению законопроекта.
Представители
медицинского сообщества высоко оценили работу по совершенствованию
документа. Так, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам
"Вера" Анна Федермессер назвала законопроект народным и поблагодарила депутатов за погружение в тему паллиативной медицины.
Еще
в ходе первого чтения общественник напомнила, что в такой помощи
нуждаются 1,3 миллиона россиян каждый год. "Люди,
которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома. Они не хотят быть в
больнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов,
трубочек, которые отовсюду торчат", – подчеркивала Федермессер.
Напомним,
законопроект о паллиативной медицинской помощи – один из
общественно-значимых документов для Госдумы. О необходимости его
скорейшего принятия Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии
9 января.