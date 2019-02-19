Госдума во вторник, 19 февраля, одобрила законопроект о паллиативной помощи во втором, основном чтении. К обсуждению документа привлекались специалисты, представители гражданского общества и эксперты, которые помогли доработать нормативно-правовой акт и сделать его более качественным. Их предложения удалось отстоять в диалоге с правительством, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдумаво вторник, 19 февраля, одобрила законопроект о паллиативной помощи вовтором, основном чтении. К обсуждению документа привлекалисьспециалисты, представители гражданского общества и эксперты, которыепомогли доработать нормативно-правовой акт и сделать его болеекачественным. Их предложения удалось отстоять в диалоге справительством, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Законопроектвводит в российское законодательство понятие паллиативной помощи каккомплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимогопациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но ипсихологическая поддержка. В документе паллиативная помощь разделяетсяна три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.Затрагиваетзаконопроект и вопросы предоставления обезболивающих. Получатьлекарственные препараты при оказании паллиативной помощи можно будет какв стационаре, так и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будутработники, прошедшие специальную подготовку."Паллиативная помощь – это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка", – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Онотметил, что в ходе дискуссий удалось найти решения по проблемнымвопросам, которые озвучивались на первом чтении законопроекта. Ковторому механизм оказания паллиативной помощи оказался более четкопрописан, подчеркнул законодатель.Думе выступили за принятие во втором чтении норм, которых ранее взаконопроекте не было. Так, одна из них гласит, что врачи обязуютсяоказывать помощь находящемуся без сознания человеку, рядом с которым нетзаконных представителей. Соответствующее решение будет приниматьсяврачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом."Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград", – подчеркнул Володин.Другойважной поправкой стала возможность предоставления за государственныйсчет необходимых пациентам медицинских изделий. К примеру, нуждающиеся вискусственной вентиляции легких смогут получать все нужное на дому, нерасставаясь с родными.Специалисты по паллиативной помощи получат возможность взаимодействовать сродственниками, социальными службами и общественными организациями, атакже представителями религиозных конфессий.Пословам главы думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова,парламентарии проработали все спорные моменты и достигли компромисса потаким вопросам, как взаимодействие с социальными организациями, праваграждан на обезболивание, взаимодействие волонтеров, оказаниепсихологической и духовной помощи, возможность финансирования этойпомощи на дому."Мы оставляем за собой право парламентского контроля за исполнением закона", – сказал Морозов.ВячеславВолодин поблагодарил за плодотворную работу главу Минздрава ВероникуСкворцову, которая также активно участвовала в обсуждении законопроекта.В свою очередь, руководитель ведомства выразила слова благодарностидепутатам. По ее словам, качество законопроекта ко второму чтениюзначительно повысилось.первом чтении Госдума приняла документ 16 января. Чтобы сделатьзаконопроект максимально качественным, нижняя палата организовалабольшие парламентские слушания с участием представителей правительства,регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативнойпомощи и волонтеров. Всего в них участвовало около 700 человек.Поитогам дискуссии профильные думские комитеты подготовили предложения повнесению изменений в законопроект о паллиативной помощи.Особоевнимание было уделено формированию подзаконной нормативной базы кдокументу. Вячеслав Володин выразил желание, чтобы она была оформлена ктретьему чтению законопроекта.Представителимедицинского сообщества высоко оценили работу по совершенствованиюдокумента. Так, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам"Вера" Анна Федермессер назвала законопроект народным и поблагодарила депутатов за погружение в тему паллиативной медицины.Ещев ходе первого чтения общественник напомнила, что в такой помощинуждаются 1,3 миллиона россиян каждый год. "Люди,которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома. Они не хотят быть вбольнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов,трубочек, которые отовсюду торчат", – подчеркивала Федермессер.Напомним,законопроект о паллиативной медицинской помощи – один изобщественно-значимых документов для Госдумы. О необходимости егоскорейшего принятия Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии9 января.