По подозрению в получении крупной взятки задержаны начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы и его заместитель.

По подозрению в получении крупной взятки задержаны начальник отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы и его заместитель.По данным следствия, некая компания подавала на Александровский таможенный пост Брянской таможни недостоверные декларации о ввозимом товаре. А чтобы избежать возможной конфискации, назначения штрафа и возбуждения уголовного дела, владелец этой фирмы через посредников передал начальнику отдела дознания взятку в размере 140 тысяч долларов.Против руководителя компании возбуждено уголовное дело о даче взятки. В настоящее время в ФТС идут обыски и допросы свидетелей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.