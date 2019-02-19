С 25 февраля первые 50 слушателей приступят к учебе в Высшей партийной школе ЕР в рамках модуля Политический лидер. Еще 100 человек начнут занятия в марте и апреле. Они были выбраны экспертной группой Единой России из 6,6 тысячи кандидатов, конкурс составил 44 человека на место.

25 февраля первые 50 слушателей приступят к учебе в Высшей партийнойшколе "ЕР" в рамках модуля "Политический лидер". Еще 100 человек начнутзанятия в марте и апреле. Они были выбраны экспертной группой "ЕдинойРоссии" из 6,6 тысячи кандидатов, конкурс составил 44 человека на место.На учебу в модуль "Политический лидер" попали самые разные люди. Это и госслужающие,и предприниматели, а также юристы, руководители предприятий, депутатыразличных уровней, врачи, сотрудники региональных отделений "ЕдинойРоссии".Импредстоит пройти обучающие занятия, тренинги по политическомупозиционированию, современным коммуникациям, конфликтологии,планированию избирательной программы. Слушателями будут заниматьсяфедеральные политики, опытные политтехнологи, профессиональные педагоги.По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной,подобные кадровые проекты для "ЕР" – отличная возможность отобратьярких и перспективных людей, помочь им получить новые знания и навыки,вовлечь в партийную работу."Те,кто уже в ближайшее время начнет обучение в рамках "Политическоголидера", это участники, имеющие опыт политической, общественнойдеятельности, участия в избирательных кампаниях и серьезный потенциалдля дальнейшего развития в политике", – сказала парламентарий.По еесловам, слушателям "Политического лидера" будут предлагать участие вдругих образовательных модулях и проекте "ПолитСтартап".Научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвинауверена, что конкурс политических лидеров отличается от другихобразовательных практик ориентацией на выборные процессы и публичнуюполитику."Политическийлидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийнойшколы "Единой России". Целевая аудитория – политики со стажем, с опытомобщественной работы. Проект открыт для членов "ЕР" и сторонников партии,а также всех активных граждан до 50 лет.Всегопоступило более 8,5 тысячи заявок на участие в проекте, было отобрано 6,6 тысячи, конкурс составил 44 человека на место.Кандидаты прошли несколько этапов отбора – заполнение анкеты,представление нескольких видеорезюме, прохождение психологических тестов. По итогам обучения слушатели войдут в кадровый резерв партии.Всегов Высшей партийной школе "Единой России" будет четыре модуля обучения:"Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" ичетвертый, предназначенный для повышения квалификации работниковпартийного аппарата.