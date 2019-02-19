Защитник сборной России Федор Кудряшов прекрасно дебютировал в составе турецкого Истанбул Башакшехир. Федор забил единственный мяч, принесшей его новой команде победу над Антальяспором 1:0.

Защитник сборной России Федор Кудряшов прекрасно дебютировал в составе турецкого " "Истанбул Башакшехир". Федор забил единственный мяч, принесшей его новой команде победу над "Антальяспором" 1:0.Всего 33 минуты хватило Кудряшову, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Турции. Федор, забивший за 12 лет выступлений в российской премьер-лиге всего один мяч, принес "Истанбул Башакшехир" важные три очка. Новый клуб российского футболиста лидирует в турецкой суперлиге, опережая "Галатасарай" на 6 очков.Федор Кудряшов, известный по выступления за "Спартак", "Терек" и "Ростов", перешел в "Истанбул Башакшехир" из "Рубина" и подписал контакт, рассчитанный на полтора года. 31-летний футболист входил в состав сборной России на последнем чемпионате мира.