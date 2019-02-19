Однако он будет помогать людям на общественных началах

Однако он будет помогать людям на общественных началахГлава Вязниковского района Владимир Лопухов сложил полномочия. Об этом стало известно на заседании местного Совета народных депутатов 18 февраля.Собравшиеся единогласно приняли его отставку. Однако Владимир Лопухов остается депутатом, и продолжит работу с жителями 16-го избирательного округа. В него входит входит часть Никологор, деревни Алешинская, Бурково, Воронино, Ерофеево, Михалишки, Синяткино, Степково и Ям. Кроме того, Владимиру Васильевичу назначили дополнительную пенсию за выслугу лет.