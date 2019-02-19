Депутаты запросят у СМИ информацию о появлении материалов, где говорится о рассмотрении нижней палатой несуществующего законопроекта. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о недостоверных публикациях, в которых сообщалось, что депутаты обсуждают инициативу о запрете покупать автомобиль при отсутствии гаража или парковочного места.

Депутатызапросят у СМИ информацию о появлении материалов, где говорится орассмотрении нижней палатой несуществующего законопроекта. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о недостоверныхпубликациях, в которых сообщалось, что депутаты обсуждаютинициативу о запрете покупать автомобиль при отсутствии гаража илипарковочного места.Главадумского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев входе пленарного заседания во вторник, 19 февраля, вновь подтвердил, чтотакого законопроекта в нижней палате нет.СпикерГосдумы Вячеслав Володин поинтересовался у коллег, возможно лизапросить у СМИ сведения об источниках информации, не соответствующейдействительности. Председатель комитета по информационной политикеЛеонид Левин ответил, что депутаты готовы провести расследование иобратиться с запросом к тем средствам массовой информации, которые этоопубликовали.Пословам Володина, складывается впечатление, что некоторые СМИ выдумываютзаконодательные инициативы в надежде на ажиотаж и увеличение количествапросмотров. Подобную практику председатель нижней палаты назвалнесправедливой."Еслиу нас есть такие герои, которые обсуждают эти инициативы, пусть идетссылка на этих героев, на их позицию публичную, они ее будут отстаивать.А если это все придумано, тогда это фейк", – подчеркнул Володин.Подобная дезинформация создает напряжение и портит настроение граждан, сказал председатель нижней палаты.СпикерГосдумы напомнил о европейском законодательстве, в частности, Франции,где установлена ответственность за распространение лживойинформации. Также Володин отметил, что соответствующий законопроектнаходится на обсуждении депутатов.Спикер поручил комитету по информационной политике узнать об учредителях СМИ,распространяющего недостоверную информацию, пригласить представителейресурса в Госдуму. "У СМИ должны быть ответственность, потому чтоинформация, которую они публикуют, должна быть проверена", – заключилВолодин.Напомним,на днях в прессе появились сообщения о том, что депутаты обсуждаютзапрет на покупку автомобиля теми, кто не имеет собственного илиарендованного гаража или места на парковке. В публикациях была ссылка на некий источник в Госдуме.конце января депутаты в первом чтении законопроект обответственности за распространение недостоверной информации в Сети.Поводом для разработки этого законопроекта послужили, в том числе,события в Кемерове, когда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в интернете стали появляться фейковые сообщения о сотнях погибших.