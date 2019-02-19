Лидер переговоры лидера Интера Мауро Икарди с миланским клубом зашли в тупик, и аргентинский нападающий может быть продан уже ближайшим летом. Однако руководство сине-черных не собирается отпускать 25-летнего аргентинца в туринский Ювентус.

Лидер переговоры лидера "Интера" Мауро Икарди с миланским клубом зашли в тупик, и аргентинский нападающий может быть продан уже ближайшим летом. Однако руководство "сине-черных" не собирается отпускать 25-летнего аргентинца в туринский "Ювентус"."Нет ни одного шанса, что Икарди перейдет в "Ювентус". Мы не собираемся усиливать конкурентов. Переговоры по новому контракту еще не завершены, и мы надеемся, что мы сможем договориться с Мауро", — прокомментировал ситуацию президент "Интера" Стивен Чжен.Мауро Икарди был лишен капитанской повязки и не выходил на поле в двух последних матчах "нерадзурри". Появилась информация об интересе к Икарди со стороны "Ювентуса". В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл 28 встреч, в которых забил 15 мячей.