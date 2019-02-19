Испанская газета ABC вызвала волну негодования, прославив в своей статье так называемую Голубую дивизию – формирование добровольцев, которое воевало на стороне вермахта против Советского Союза.

Испанская газета ABC вызвала волну негодования, прославив в своей статье так называемую "Голубую дивизию" – формирование добровольцев, которое воевало на стороне вермахта против Советского союза.Авторы назвали солдат "бесстрашными бойцами, которые стойко переносили беды, бросая вызов смерти". Особой похвалы эти солдаты удостоились за участие в блокаде Ленинграда. Так, в статье говорится, что сам Сталин опасался свирепости "Голубой дивизии".Читатели с таким прочтением истории категорически не согласны и обрушились на издание с резкой критикой. Они напомнили, что жертвами блокады Ленинграда стали сотни тысяч жителей, и заметили, что германские СМИ подобные комплименты нацистам не высказывают.