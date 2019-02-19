Татьяна Лазарева и Михаил Шац прокомментировали слухи, которые стали возникать вокруг них после того, как выяснилось, что супруги разъехались. Недавно шоумена видели в обществе молодой женщины. Шац рассказал, что за спутница его сопровождала.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац прокомментировали слухи, которые стали возникать вокруг них после того, как выяснилось, что супруги разъехались. Недавно шоумена видели в обществе молодой женщины. Шац рассказал, что за спутница его сопровождала."Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание. Да, действительно, уже три года как мы с Таней разъехались по разным странам. Все из-за вынужденных обстоятельств. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям, Степану и Соне, в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей", – пояснил Михаил Шац.успокоила многочисленных поклонников – о разводе речи не идет. "У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. Мыслей о разводе нет, потому что понимаешь: тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь", – констатировала она.Супруги находятся на постоянной связи благодаря социальным сетям и различным мессенджерам. Важные семейные даты, большие праздники они всегда проводят вместе. "Например, на фарфоровую свадьбу оставили детей и поехали с Таней в Будапешт. Провели там замечательное время", – отметил шоумен."Нам и незнакомо чувство ревности, ведь оно – результат какого-то недоверия. А нас Бог миловал", – заявил Шац. Однако опровергла это утверждение. "Я, признаюсь честно, грешила по молодости. Миша – интересный мужчина, всегда видела, как женщины реагируют на него, проявляют симпатию, заигрывают", – сообщила ведущая.Что касается молодой спутницы, с которой Михаила Шаца якобы видели в столице, он не стал отпираться и раскрыл ее личность. "Единственная девушка, с которой хожу по Патриаршим прудам завтракать или ужинать, – моя 20-летняя дочь Соня", – цитирует шоумена .