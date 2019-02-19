Известный актер Виктор Раков признался, что в молодости встречался с Еленой Яковлевой. Артист вспомнил, какой была его возлюбленная в студенческие годы.

Известный актер Виктор Раков признался, что в молодости встречалсяс Еленой Яковлевой. Артист вспомнил, какой была его возлюбленная в студенческиегоды.Раков стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия1". Артист признался, что еще во время учебы в ГИТИСе встречался с актрисой ЕленойЯковлевой.Он сразу обратил внимание на красавицу-однокурсницу. Викторпризнается, что смог завоевать Ирину, потому что был настойчивее других."Мы некоторое время "романились", а потом расстались, оставаясьучиться на втором курсе. Она была пухленькой. Это потом она уже похудела, и ейэто очень шло. Когда ее спрашивали, не родственница ли она Яковлева ЮрияВасильевича, она говорила: "Да, я родственница". Но на самом деле это не так",– с улыбкой вспомнил Раков.Артист отметил, что после расставания с Еленой сразу женилсяна другой девушке. Личную жизнь устроила и его экс-зазноба. "Она вышла замуж за СергеяЮлина. Он младше учился на год, тоже они какое-то время прожили, а потом онанашла свою любовь настоящую Валеру Шальных", – добавил Виктор.По словам артиста, с бывшей возлюбленной ему не разприходилось сталкиваться по работе. К слову, друг на друга они обиду не держалии общались очень тепло."Мы с ней сыграли мужа с женой в картине Валерия Лонского "Свойкрест", а уже в 93 году мы с ней встретились в сериале "Петербургские тайны",где сыграли брата с сестрой, и что-то действительно родственное возникло. Вплане взаимодействия, похожести даже, что-то, мне кажется, там оно было. И этотоже здорово", – рассказал Раков.