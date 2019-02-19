Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему россияне любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. Композитор считает, что людей заставляют слушать определенных певцов.

Музыкант Юрий Лоза объяснил, почемуроссияне любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. Композиторсчитает, что людей заставляют слушать определенных певцов.Лоза заявил, что вкусы народа абсолютно предсказуемы. Он уверен,что любить будут того, кого чаще показывают по телевизору. В частности – Аллу .Артист разоблачил схему популярности Примадонны и остальных звезд шоу-бизнеса:"народ сам ничего не выбирает", а массового слушателя"в определенном направлении ведут поводыри". "Этим прекрасно пользуютсялюди, которые управляют медиасистемой", – цитирует ЛозуПри этом певец посетовална то, что его, в отличие от Филиппа Киркорова, не зовутна концерты. "Если Лозу не показывают по телевизору,ну просто категорически, то никто не будет приглашать", – отметилмузыкант.Напомним, ранее "Левада-центр" назвал самых любимых исполнителейроссиян. Ими стали Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Стас Михайлов. Более молодыеслушатели отдали предпочтения Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову.Как писали "Дни.ру", в этом году Алла отмечает70-летний юбилей. В честь этого события Примадонна запланировала масштабное шоу в Кремлевском дворце. Оносостоится 17 апреля 2019 года.Напомним,в начале этого года произошел скандал в связи с тем, что цены на места наюбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы вразмере 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представителиПугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказатьспонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.