Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему
россияне любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. Композитор
считает, что людей заставляют слушать определенных певцов.
Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему
россияне любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. Композитор
считает, что людей заставляют слушать определенных певцов.
Лоза заявил, что вкусы народа абсолютно предсказуемы. Он уверен,
что любить будут того, кого чаще показывают по телевизору. В частности – Аллу .
Артист разоблачил схему популярности Примадонны и остальных звезд шоу-бизнеса:
"народ сам ничего не выбирает", а массового слушателя
"в определенном направлении ведут поводыри". "Этим прекрасно пользуются
люди, которые управляют медиасистемой", – цитирует Лозу
При этом певец посетовал
на то, что его, в отличие от Филиппа Киркорова, не зовут
на концерты. "Если Лозу не показывают по телевизору,
ну просто категорически, то никто не будет приглашать", – отметил
музыкант.
Напомним, ранее "Левада-центр" назвал самых любимых исполнителей
россиян. Ими стали Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Стас Михайлов. Более молодые
слушатели отдали предпочтения Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову.
Как писали "Дни.ру", в этом году Алла отмечает
70-летний юбилей. В честь этого события Примадонна запланировала масштабное шоу в Кремлевском дворце. Оно
состоится 17 апреля 2019 года.
Напомним,
в начале этого года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на
юбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы в
размере 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители
Пугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать
спонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.