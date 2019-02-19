Фармацевт, испугавшись, отдала злоумышленнику 13 тысяч рублей

Фармацевт, испугавшись, отдала злоумышленнику 13 тысяч рублейВ середине февраля этого года в дежурную часть полиции в Камешково обратились представители одной из местных аптек. Правоохранителям рассказали, что в аптеку ограбил неизвестный мужчина с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что фармацевт, испугавшись, отдала злоумышленнику 13 тысяч рублей.Личность злоумышленника установили за несколько часов. Им оказался 28-летний местный житель.Мужчина рассказал, что выпил алкоголь со своим приятелем, а когда спиртное закончилось, деньги на покупку нового он решил достать, ограбив что-нибудь.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Камешковца заключили под стражу.