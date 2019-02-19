Маршем под лозунгом Бандера, вставай! прошли в Киеве радикалы запрещенной в России группировки С14. Они выступали против действий полиции.

Маршем под лозунгом "Бандера, вставай!" прошли в Киеве радикалы запрещенной группировки "С14" (запрещена в РФ). Они выступали против действий полиции.В начале февраля националисты пытались взять штурмом полицейский участок. При задержании радикалов офицер крикнул: "Ложись, бандера". Полицейского теперь могут посадить: возбуждено уголовное дело. А вот экстремистам, атаковавшим с ножами и битами отделение полиции, ничего не будет. Их отпустили, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, руководителей МВД еще и заставили извиниться перед боевиками.