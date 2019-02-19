Пресс-служба компании Конкорд петербургского бизнесмена Евгения
Пригожина раскрыла подробности его встреч с блогером Алексеем Навальным и
юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
Пресс-служба компании "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения
Пригожина раскрыла подробности его встреч с блогером Алексеем Навальным и
юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
Напомним, недавно Алексей прилетал в Петербург – якобы к соратникам.
Однако вскоре в интернете появились любопытные фотографии. На снимках
запечатлены двое мужчин, практически одновременно выходящих из отеля
"Сокос" на Васильевском острове. Один из них – Навальный, а другой –
постоянная жертва его нападок Евгений Пригожин. СМИ тут же задались
вопросом: о чем они могли беседовать?
А на днях в Северной столице состоялось еще одно примечательное рандеву. Подопечная Навального, юрист ФБК Любовь Соболь приехала в город на Неве и сразу отправилась на встречу с человеком, очень похожим на Пригожина. Говорили они недолго.
Журналисты начали строить разнообразные теории относительно
новой коалиции "Навальный – Пригожин" в преддверии надвигающихся
муниципальных и губернаторских выборов в Северной столице, назначенных
на 8 сентября. Однако долго гадать не пришлось. Евгений Пригожин сам
подтвердил: встречи действительно были. И подробно рассказал, чего от
него хотел блогер.
– Алексей Навальный на встрече 2 февраля
сделал мне предложение о полном закрытии искусственно нагнетаемого
скандала вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы. Дословно
его предложение звучало так: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за
муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо
жертвовать", – приводит слова бизнесмена .
Напомним,
после декабрьской вспышки кишечной инфекции в столичных школах и
детсадах ФБК Навального обвинил во всем поставщиков продуктов. Больше
всех досталось собственно "Конкорду" – из компании буквально сделали
"козла отпущения". И это при том, что Роспотребнадзор уже провел
проверку и выяснил: причиной заражения стал некачественный творог
липецкого молокозавода.
Пригожин пригласил всех желающих приехать на
производство и сам провел экскурсию по цехам, показав, что на "Конкорде"
строго соблюдаются все санитарные нормы. Мамы заболевших детей приехали
и лично убедились в этом, Соболь почему-то отказалась. А тем временем
развивалась история с шантажом.
– Навальный дал мне срок на
размышление две недели, – говорит Пригожин. – Ровно через две недели со
мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я
встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил
шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок
питания в образовательных учреждениях города Москвы.
И
действительно, накануне ФБК опубликовал шокирующее интервью с некой
Натальей Шиловой, названной бывшей сотрудницей комбината "Московский
школьник". Она рассказала, в каких жутких антисанитарных условиях
готовят еду для детей – мол, в консервах червяки, томатную пасту
соскребают с пола, а фрукты и овощи моют в унитазе. Правда, на поверку
страшные фотографии оказались старыми . Теперь "МШ"
готовит к Навальному иск за клевету.