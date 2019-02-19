Пресс-служба компании Конкорд петербургского бизнесмена Евгения Пригожина раскрыла подробности его встреч с блогером Алексеем Навальным и юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

Пресс-служба компании "Конкорд" петербургского бизнесмена ЕвгенияПригожина раскрыла подробности его встреч с блогером Алексеем Навальным июристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.Напомним, недавно Алексей прилетал в Петербург – якобы к соратникам.Однако вскоре в интернете появились любопытные фотографии. На снимкахзапечатлены двое мужчин, практически одновременно выходящих из отеля"Сокос" на Васильевском острове. Один из них – Навальный, а другой –постоянная жертва его нападок Евгений Пригожин. СМИ тут же задалисьвопросом: о чем они могли беседовать?А на днях в Северной столице состоялось еще одно примечательное рандеву. Подопечная Навального, юрист ФБК Любовь Соболь приехала в город на Неве и сразу отправилась на встречу с человеком, очень похожим на Пригожина. Говорили они недолго.Журналисты начали строить разнообразные теории относительноновой коалиции "Навальный – Пригожин" в преддверии надвигающихсямуниципальных и губернаторских выборов в Северной столице, назначенныхна 8 сентября. Однако долго гадать не пришлось. Евгений Пригожин самподтвердил: встречи действительно были. И подробно рассказал, чего отнего хотел блогер.– Алексей Навальный на встрече 2 февралясделал мне предложение о полном закрытии искусственно нагнетаемогоскандала вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы. Дословноего предложение звучало так: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей замуниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надожертвовать", – приводит слова бизнесмена .Напомним,после декабрьской вспышки кишечной инфекции в столичных школах идетсадах ФБК Навального обвинил во всем поставщиков продуктов. Большевсех досталось собственно "Конкорду" – из компании буквально сделали"козла отпущения". И это при том, что Роспотребнадзор уже провелпроверку и выяснил: причиной заражения стал некачественный твороглипецкого молокозавода.Пригожин пригласил всех желающих приехать напроизводство и сам провел экскурсию по цехам, показав, что на "Конкорде"строго соблюдаются все санитарные нормы. Мамы заболевших детей приехалии лично убедились в этом, Соболь почему-то отказалась. А тем временемразвивалась история с шантажом.– Навальный дал мне срок наразмышление две недели, – говорит Пригожин. – Ровно через две недели сомной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой явстретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжилшантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынокпитания в образовательных учреждениях города Москвы.действительно, накануне ФБК опубликовал шокирующее интервью с некойНатальей Шиловой, названной бывшей сотрудницей комбината "Московскийшкольник". Она рассказала, в каких жутких антисанитарных условияхготовят еду для детей – мол, в консервах червяки, томатную пастусоскребают с пола, а фрукты и овощи моют в унитазе. Правда, на поверкустрашные фотографии оказались старыми . Теперь "МШ"готовит к Навальному иск за клевету.