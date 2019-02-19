Лера Кудрявцева крайне редко делится с общественностью подробностями своей частной жизни. Поэтому каждая публикация ведущей на эту тему ценится на вес золота.

Лера Кудрявцева крайне редко делится с общественностью подробностями своей частной жизни. Поэтому каждая публикация ведущей на эту тему ценится на вес золота.В приложении Stories своей странички в Instagram опубликовала очень короткое видео, на котором запечатлела маленькую дочь Машу. Лица малышки телеведущая не показала, зато продемонстрировала окружающую крошку обстановку. Судя по обилию игрушек, девочка не знает отказа ни в чем. "Куда поползла? Доча!" – позвала малышку Лера.А еще телеблондинка опубликовала фото творожных палочек, которые сама приготовила. Тем самым продемонстрировала, что может успешно совмещать функции мамы и жены с ролью ведущей. Отметим, что ее график расписан буквально по минутам. Гламурная блондинка успевает вести два ток-шоу – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", находит время ходить по светским мероприятиям и не отказывается от ведения корпоративов.В аккаунте то и дело появляются комментарии поклонников, искренне недоумевающих, когда же она успевает нянчиться с дочкой. Сама телеблондинка, родив, призналась, что Маша – долгожданный ребенок. Однако вскоре после появления малышки на свет Лера Кудрявцева отправилась в Сочи. где работала ведущей фестиваля "Новая волна".Напомним, популярная ведущая родила дочь Марию 13 августа 2018 года. Для ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, девочка стала первенцем. Ведущая и спортсмен счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе , однако это обстоятельство их абсолютно не смущает. Супруги редко выходят в свет вместе, нечасто и радуют общественность общими фотографиями.