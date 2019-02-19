В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское Динамо со счетом 5:0 разгромило братиславский Слован. Динамовцы сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило братиславский "Слован". Динамовцы сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.Гости продержались до 35 минуты. Но затем Оскар Виндель и Линус Виндель забросили по шайбе в ворота "Слована". В третьем периоде вратарь словацкого клуба Якуб Штепанек швырнул клюшку в арбитра и был удален до конца встречи. Сменивший его Михал Войвода пропустил три шайбы. Отличились Лаурис Дарзиньш, Рихард Маренис и Андрис Джериньш."Динамо" выиграла 5:0, набрало 60 очков и занимает девятое место в Западной конференции. У идущего восьмым "Витязя" 61 очков, а находящийся на седьмой позиции ХК "Сочи" имеет 62 очка. "Слован" с 33 очками прочно застрял на последнем 13 месте.