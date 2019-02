Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал блокировку аккаунтов RT в социальной сети Facebook очередным прискорбным примером давления на российские СМИ и на свободу слова. Об этом глава МИД заявил по итогам переговоров со своим словацким коллегой, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал блокировку аккаунтов RT в социальной сети Facebook очередным прискорбным примером давления на российские СМИ и на свободу слова. Об этом глава МИД заявил по итогам переговоров со своим словацким коллегой, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком."Facebook с подсказки CNN, а CNN по подсказке американского фонда Маршалла, заблокировал страницу In the Now, один из проектов RT. Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно", - отметил Лавров.При этом он высказался против аналогичных мер в отношении зарубежных СМИ. "Честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности СМИ. В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы", - подчеркнул министр.По его словам, Москва такого не допускает, даже если сталкивается с откровенно агрессивным подходом некоторых журналистов в освещении событий в России, ее отношениях с Украиной, Западом. "RT, Sputnik подвергаются откровенной дискриминации, в том числе их не допускают на ряд официальных мероприятий во Франции", - напомнил своему коллеге Лавров.По его мнению, принцип "зуб за зуб" здесь не подходит. "Я бы не рекомендовал принимающим решение инстанциям так отвечать", - отметил Лавров. Глава МИД полагает, что сохранение комфортных условий работы иностранных журналистов в РФ должно сопровождаться "жестким отстаиванием прав наших журналистов за рубежом".Глава МИД Словакии со своей стороны пообещал связаться с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром для получения оценки возникшей ситуации. Напомним, ранее социальная сеть Facebook без объяснения причин заблокировала ряд аккаунтов, связанных с телеканалом RT.