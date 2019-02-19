Сергей Лавров вручил награду За вклад в международное сотрудничество историку Дмитрию Шаховскому. Глава Министерства иностранных дел РФ отметил заслуги ученого в распространении за рубежом знаний о России и ее народе, о Русской православной церкви.

Сергей Лавров вручил награду "За вклад в международное сотрудничество" историку Дмитрию Шаховскому. Глава Министерства иностранных дел РФ отметил заслуги ученого в распространении за рубежом знаний о России и ее народе, о Русской православной церкви.Сергей Лавров также поздравил историка с недавним юбилеем — на днях ему исполнилось 85 лет. Дмитрий Шаховской — профессор Университета Верхней Бретани, председатель Союза русских дворян. Он является автором декларации "Солидарность с Россией", сообщает телеканал "Россия 24".