Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Мария
Захарова назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы.
Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Мария
Захарова назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы.
Представитель внешнеполитического ведомства с
сарказмом написала об этом в соцсети. "Шантаж как способ возвращения
"демократии" венесуэльскому народу", – цитирует пост Марии Захаровой . Таким дипломатическим способом она отвесила смачную
оплеуху США.
Ранее Дональд Трамп
пригрозил поддерживающим президента страны Николаса Мадуро
военным серьезными потерями. Он
выступил в Международном университете штата Флорида в Майами.
Американский лидер заявил, что, если они не примут
предложение об амнистии от лидера оппозиции Хуана Гуаидо, то "потеряют все". Он
провозгласил себя исполняющим обязанности президента, передает .
США и еще несколько
стран заявили о признании Хуана Гуаидо. Другие страны, включая Россию, Китай
и Турцию, поддерживают законно избранного президента Мадуро, который назвал
действия оппозиции попыткой
государственного переворота. Также он заявил, что речь главы
Белого дома похожа
на нацистскую.
В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас написал в Twitter, что Соединенные
Штаты и их президент Дональд Трамп несут ответственность за любое нарушение
мира в Венесуэле. Такая позиция озвучена в его официальном заявлении, ставшим
ответом на речь президента США.