Мать шестилетнего ребенка, который почти сутки в одиночку скитался по заповеднику Лосиный остров в Москве, задержана. Она задержана из-за противоречий в ее показаниях и рассказа ее сына.

Мать шестилетнего ребенка, который почти сутки в одиночку скитался по заповеднику "Лосиный остров" в Москве, задержана. Она задержана из-за противоречий в ее показаниях и рассказа ее сына.С нею будут проведены дополнительные следственные действия, пояснила представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.Следователи подозревают, что 33-летняя женщина пыталась инициировать его исчезновение. Она сама спустя длительное время, сообщила о пропаже мальчика в полицию только под утро 18 февраля.Спустя почти сутки мальчик сам вышел к людям. На его голове в это время был приклеен скотчем к голове полиэтиленовый пакет, который ребенок не мог самостоятельно снять.По словам мальчика, он обиделся на мать, решив, что она больше любит собачку, чем его. Ребенок признался, что хотел от собачки избавиться, но мама решила его проучить, бросив одного в лесу.