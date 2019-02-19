Общество относится с неодобрением к женщинам, которые стали
инициаторами развода. Это несправедливо, уверены Матильда Шнурова и Ксения
Собчак. Бизнес-леди и телеведущая обсудили достоинства бывшего мужа Матильды в
постели.
Общество относится с неодобрением к женщинам, которые стали
инициаторами развода. Это несправедливо, уверены Матильда Шнурова и Ксения
Собчак. Бизнес-леди и телеведущая обсудили достоинства бывшего мужа Матильды в
постели.
Матильда помнит только хорошее о браке с Сергеем Шнуровым. Она
уверена, что после расставания нужно сохранять память о том, что было прекрасного
– тогда легче жить.
Бизнес-леди призналась, что взаимоотношения с Шнуровым портились
постепенно. Семья была, как большой дом, который медленно разваливался. В то же
время, несмотря на то, что инициатором развода стала именно Матильда, ее задела
скорая свадьба Шнурова. Матильда призналась, что до сих пор не может переварить
эту новость.
"Отношения – это настолько глубокий процесс, что
зачастую невозможно даже себе ответить на вопрос о том, что же произошло.
Любовь – не для публичного обсуждения. А развод – это всегда негативные эмоции",
– рассказала Матильда в интервью Ксении Собчак. Она стала гостьей
светской львицы на Youtube-шоу "Осторожно, Собчак".
По словам Матильды , общество думает, будто
инициатором развода выступает всегда мужчина. На женщин же в таких случаях
смотрят с неодобрением. Общество пугает, что женщина не поддается контролю,
считает экс-супруга рок-музыканта.
По словам Матильды боль от расставания уже прошла,
а ее жизнь после развода изменилась к лучшему. Как отметила бывшая жена
Шнурова, люди стали относиться к ней с сочувствием и поддержкой.