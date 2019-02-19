Общество относится с неодобрением к женщинам, которые стали инициаторами развода. Это несправедливо, уверены Матильда Шнурова и Ксения Собчак. Бизнес-леди и телеведущая обсудили достоинства бывшего мужа Матильды в постели.

Общество относится с неодобрением к женщинам, которые сталиинициаторами развода. Это несправедливо, уверены Матильда Шнурова и КсенияСобчак. Бизнес-леди и телеведущая обсудили достоинства бывшего мужа Матильды впостели.Матильда помнит только хорошее о браке с Сергеем Шнуровым. Онауверена, что после расставания нужно сохранять память о том, что было прекрасного– тогда легче жить.Бизнес-леди призналась, что взаимоотношения с Шнуровым портилисьпостепенно. Семья была, как большой дом, который медленно разваливался. В то жевремя, несмотря на то, что инициатором развода стала именно Матильда, ее заделаскорая свадьба Шнурова. Матильда призналась, что до сих пор не может переваритьэту новость."Отношения – это настолько глубокий процесс, чтозачастую невозможно даже себе ответить на вопрос о том, что же произошло.Любовь – не для публичного обсуждения. А развод – это всегда негативные эмоции",– рассказала Матильда в интервью Ксении Собчак. Она стала гостьейсветской львицы на Youtube-шоу "Осторожно, Собчак".По словам Матильды , общество думает, будтоинициатором развода выступает всегда мужчина. На женщин же в таких случаяхсмотрят с неодобрением. Общество пугает, что женщина не поддается контролю,считает экс-супруга рок-музыканта.По словам Матильды боль от расставания уже прошла,а ее жизнь после развода изменилась к лучшему. Как отметила бывшая женаШнурова, люди стали относиться к ней с сочувствием и поддержкой.